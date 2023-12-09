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​Основные принципы развития нефтегазовой отрасли сформулировал Александр Моор

TNF – 2023 собрал более 600 участников

​Основные принципы развития нефтегазовой отрасли сформулировал Александр Моор
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени состоялся Технологический саммит TNF «Эффективные решения для нефтегазовой отрасли». Он собрал более 600 участников: экспертов, инженеров, руководителей сервисных компаний, научных и производственных институтов, заводов и крупнейших компаний нефтегазовой отрасли страны.

Заседание экспертной группы «Оборудование для добычи и бурения на суше» открыл губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона высказал мнение, что за последние полтора года во взаимоотношениях между заказчиками и подрядчиками в нефтегазовой отрасли достигнут большой прогресс. Сегодня меняются те принципы работы, которые формировались десятилетия назад.

«Теперь уже никто не сомневается, что она должна быть построена на принципе партнерства. Консолидировав усилия, объединив задачи, разработав единые стандарты, мы сможем говорить не только об импортозамещении, но и об опережающем и независимом развитии нефтегазовой отрасли. Наша основная задача – не только создать условия для бесперебойной работы отрасли, но и обеспечить технологиями в будущем поддержание добычи на необходимом для страны уровне», – подчеркнул Александр Моор.

Появление специальной инфраструктуры, где заказчики встретятся с подрядчиками, станет большим шагом в развитии нефтегазового кластера, отметил Александр Моор. Таким местом станет промышленный технопарк «ДСК-500», общая площадь которого составит более 150 тысяч квадратных метров.

«По нашей задумке, промышленный технопарк – это не только площади для резидентов, но и место встречи с заказчиками, площадка для кооперации, использования центров коллективного пользования и испытательной инфраструктуры», – рассказал губернатор.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 93, комментариев: 0
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