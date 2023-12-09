В Тюменской области продолжают действовать программы расселения ветхих домов

В Тюменской области 14 600 человек переехали из аварийных домов за пять лет. Статистику опубликовало Главное региональное управление строительства. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего с 2019 года расселено более 236,3 тыс. кв. метров ветхого жилфонда.

В Тюменской области действуют несколько механизмов расселения аварийного жилья. Большая работа проведена по действующей региональной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В нее включены многоквартирные дома, признанные аварийными по причине физического износа до января 2017 года.

В рамках программы с 2019 года расселено 143,35 тыс. кв. метров, жильё получили 8 895 человек. Это 99% от общего объема, включенного в программу. Тюменская область завершит действующую программу почти на 2 года раньше запланированного срока. В настоящее время ведется формирование новой программы, в нее войдут дома, признанные аварийными до января 2022года.

В регионе также действует программа по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки и многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года по причинам, не связанным с физическим износом. На данный момент расселено 20,63 тыс. кв. метров, что составляет 72% от общего объема, включенного в программу. 1 588 человек переехали в новые квартиры.

Помимо этого, в Тюменской области расселение аварийного жилья идёт в рамках договоров о развитии застроенной территории и договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки. Данные механизмы позволили улучшить жилищные условия 4 117 жителям региона.