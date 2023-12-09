Тюменская область вошла в топ-10 «Зеленого рейтинга»

Торжественная церемония награждения лауреатов «Зелёной премии» регионов Российской Федерации состоялась в Москве. Второй год подряд в десятку лидеров «Зеленого рейтинга», представленного Российским экологическим оператором, входит Тюменская область.

Рейтинг разработан с целью аналитики и оценки вклада субъектов РФ, региональных операторов и иных участников рынка в создание благоприятных экологических условий для устойчивого развития Российской Федерации, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В этом году на конкурс было подано более 3800 заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан и блогеров. Жюри оценивало проекты в шести номинациях «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Членами жюри стали представители государственных учреждений, работающих в сфере экологии, участники отрасли по обращению с отходами, представители науки и бизнеса.

В церемонии награждения принимала участие заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она отметила: «Зеленый рейтинг – не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу!»