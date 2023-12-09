В Тюменской области продолжает действовать программа «Земский доктор»

Чтобы обеспечить сельские медучреждения квалифицированными кадрами, в Тюменской области активно используется программа «Земский доктор». Она действует в регионах России уже с 2012 года.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в рамках программы выпускники медицинских вузов и молодые специалисты могут переехать в сельскую местность, проработать там по контракту не менее пяти лет и получить выплату – 1 миллион рублей. Участник самостоятельно определяет, на что он потратит выплату. Помимо разовой выплаты, специалисту предоставляется жилье.

Участковый врач-терапевт Тюменской областной больницы №13 Руслан Мусагалиев поделился своим опытом участия в программе «Земский доктор». В 2019 году он окончил Тюменский медицинский университет и в том же году начал работать в областной больнице.

«Мы с супругой искали именно сельскую местность для трудоустройства, супруга тоже врач терапевт. Наш выбор пал на село Исетское, и мы довольны своим выбором. В селе есть все необходимое для комфортрной жизни и город недалеко. А в областной больнице №13 есть все возможности для профессионального роста», – рассказал молодой специалист.

По словам врача, в больнице есть современное оборудование, которое позволяет точно поставить диагноз. Районные врачи тесно взаимодействуют с коллегами из города и при необходимости могут направить пациента к узкому специалисту в Тюмень. При этом, работа в сельской местности подразумевает личную ответственность в случаях, когда решение нужно принимать незамедлительно.

После окончания договора по программе врачи планируют продолжить работу в областной больнице.