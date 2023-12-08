Действующий президент России пойдет на пятый срок в 2024 году

Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на пятый президентский срок. Об этом он заявил после того, как в Георгиевском зале Кремля с соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога. Это произошло после мероприятия, на котором глава государства вручал звезды Героев России новым обладателям. «В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться», – сказал Владимир Путин.

Выборы президента России были объявлены Советом Федерации накануне. Они назначены на 17 марта, но, как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, это будет вновь трехдневное голосование с 15 по 17 марта. Впервые его применили в ходе пандемии, чтобы уменьшить плотность посещаемости участков и этим снизить шансы граждан заразиться коронавирусом, но даже когда вирусная угроза спала, трехдневное голосование было решено сохранить.

Владимир Путин впервые был избран президентом России в 2000 году. Затем он выигрывал выборы 2004, 2011 и 2018 года. Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию позволяют ему занять этот пост еще на два срока по шесть лет.