Минтранс доработал поправки к ПДД о запрете превышать среднюю скорость между камерами

Минтранс готовит к межведомственному согласованию поправки к Правилам дорожного движения о запрете превышать среднюю скорость между несколькими камерами. Отметим, что подобную практику назвали «эффектом кенгуру», когда водители тормозят перед фото- и видеофиксацией, а потом снова разгоняются. Изменения предлагают ввести не 1 марта, как планировалось изначально, а 1 сентября 2024 года, сообщили в «Коммерсанте».

Вместе с тем, власти планируют внести поправки к КоАП со штрафами за превышение средней скорости. В 2021 году водителей перестали наказывать за это нарушение.

В январе 2022 года МВД посчитало возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременным действием из-за правовых пробелов. Ведомство отмечало отсутствие ясности с местом нарушения и подсудностью, добавили в «РБК». Также штрафы выписывали на основании статей КоАП за превышение обычной скорости: определения «средняя скорость» в ПДД или КоАП нет, подчеркнули ранее в Autonews.