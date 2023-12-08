16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5654   EUR  99,8131  

Новости

Больше новостей
Вы когда-нибудь ходили на публичные слушания?
Комментировать
0
Запрет мобильных телефонов на уроках в школах - это...
Комментировать
0
Больше опросов

В России борятся с «эффектом кенгуру» на дорогах

Минтранс доработал поправки к ПДД о запрете превышать среднюю скорость между камерами

В России борятся с «эффектом кенгуру» на дорогах
Фото: ru.freepik.com

Минтранс готовит к межведомственному согласованию поправки к Правилам дорожного движения о запрете превышать среднюю скорость между несколькими камерами. Отметим, что подобную практику назвали «эффектом кенгуру», когда водители тормозят перед фото- и видеофиксацией, а потом снова разгоняются. Изменения предлагают ввести не 1 марта, как планировалось изначально, а 1 сентября 2024 года, сообщили в «Коммерсанте».

Вместе с тем, власти планируют внести поправки к КоАП со штрафами за превышение средней скорости. В 2021 году водителей перестали наказывать за это нарушение.

В январе 2022 года МВД посчитало возвращение штрафов за превышение средней скорости преждевременным действием из-за правовых пробелов. Ведомство отмечало отсутствие ясности с местом нарушения и подсудностью, добавили в «РБК». Также штрафы выписывали на основании статей КоАП за превышение обычной скорости: определения «средняя скорость» в ПДД или КоАП нет, подчеркнули ранее в Autonews.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:37, просмотров: 150, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 1317
  2. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 825
  3. На трассах Сургутского района открыли пункты обогрева 667
  4. «Мультимедийные концерты − это всемирный тренд» 655
  5. ФАС оценит рост цен на яйца в ХМАО 395
  6. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 378
  7. ​Во всех муниципалитетах Югры внедрен новый инвестиционный стандарт 372
  8. ​Браки и развод 371
  9. ​Дачников Сургута попросили не использовать мощные электроприборы в мороз 358
  10. «Вода замерзала в считанные секунды»: пожарные Ханты-Мансийска тушили сразу четыре гаража 346
  1. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1641
  2. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 1457
  3. Жительница Лангепаса до смерти забила своего ребенка 1439
  4. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 1317
  5. ​В ХМАО из-за морозов подорожает отопление 1295
  6. Новогодние процедуры: преображаемся к праздникам 1264
  7. В Сургуте продается самый дешевый бензин среди других городов ХМАО 1238
  8. Стало известно, как югорчанам будут выплачивать пенсии и пособия в декабре 1212
  9. КВНщики из Сургута снялись в популярном сериале 1203
  10. Сургутянину установили искусственное сердце: теперь за ним наблюдают врачи кардиодиспансера 1197
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 33468
  2. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 6653
  3. Стены помнят. Пока помнят… 4428
  4. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 4005
  5. ​Вот вам праздник 3285
  6. ​Закон и мифотворчество 3269
  7. ​Одноэтажный Сургут 3050
  8. Звоните участковому 2910
  9. Самая большая новогодняя елка в Сургуте будет 20 метров в высоту 2810
  10. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 2707

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика