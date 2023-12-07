Развитие креативных индустрий в Тюменской области обсудили на губернаторских чтениях

На очередных губернаторских чтениях обсуждали перспективы развития креативных индустрий в Тюменской области. Открывая чтения, глава региона Александр Моор предложил шире смотреть на проблему, понимая под понятием «креативная индустрия» не только искусства и ремесла.

Губернатор представил аудитории лектора чтений – директора Центра креативной экономики Татьяну Абанкину, она также является научным руководителем Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики.

Профессор отметила, что креативные индустрии сегодня являются одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики и международной торговли. Она напомнила, что для достижения национальных целей Российской Федерации к 2030 году доля креативных индустрий в ВВП страны должна составлять 6%, а доля занятых в креативных индустриях – 15%.

Татьяна Абанкина считает, что по развитию креативной экономики и созданию инфраструктуры для креативных индустрий Тюменская область входит в число регионов-лидеров. Губернатор поблагодарил эксперта за высокую оценку, отметив, что область находится еще только в начале пути.

«Для меня в понятии «креативные индустрии» одинаково важны оба слова. Потому что об индустрии можно вести речь, когда креативный продукт монетизируется, пользуется спросом не только у бюджета, но и на рынке. Главная цель любой индустрии сегодня – создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда. Способны ли творчески мыслящие тюменцы справиться с такой задачей? Уверен, что да. А мы, конечно же, поможем», – подытожил Александр Моор.