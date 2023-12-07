Офис Президентского фонда культурных инициатив откроется в Тюмени 13 декабря

В Тюмени 13 декабря откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. По мнению директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, появление проектного офиса будет способствовать созданию в регионе эффективной системы взаимодействия между Президентским фондом и творческими командами-заявителями.

«Среди ключевых задач проектного офиса: повышение качества и количества заявок, подаваемых на грантовые конкурсы в сфере культуры; обучение региональных команд; оказание информационной и методической поддержки участникам и победителям конкурсов ПФКИ», – пояснила руководитель департамента.

Во время торжественного открытия проектного офиса, которое пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева, правительство Тюменской области и Тюменская областная научная библиотека подпишут с Президентским фондом культурных инициатив соглашения о сотрудничестве.

Также 13 декабря генеральный директор Президентского фонда Роман Карманов проведет семинар для авторов творческих команд региона. Выступая в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, он расскажет о новых возможностях получения финансирования творческих проектов.