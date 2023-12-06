Общественный транспорт в ЖК «Ново-Комарово» запустят 21 декабря

На прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором обратились жители строящегося жилого комплекса «Ново-Комарово», который находится в Тюменском районе. Они были обеспокоены вопросами транспортной доступности ЖК, жаловались, что вынуждены ходить пешком от Червишевского тракта до своих домов больше километра по проезжей части.

Глава региона на своей странице в соцсети поделился информацией о том, как решается транспортная проблема. Он сообщил, что вопрос с запуском общественного транспорта упирался в отсутствие условий для его работы. Для разворота автобуса не было подходящей площадки.

С застройщиком и всеми заинтересованными структурами были проработаны варианты выхода из сложившийся ситуации. Место для разворотной площадки нашлось, а застройщик обязался установить временное освещение вдоль дороги, где будет ходить автобус.

Теперь в «Ново-Комарово» из города пустят автобус большой вместимости. Дорожные службы смонтируют необходимые знаки и оборудуют остановочные комплексы, которых в общей сложности планируется установить пять.

«К 18 декабря будет закончено обустройство необходимой дорожной инфраструктуры, а с 21 декабря в ЖК «Ново-Комарово» появится общественный транспорт. Если сильных морозов не будет, сделаем еще быстрее», – пообещал губернатор.