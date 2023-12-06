Тюмень посетила детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Стратегическая программа «Дети в семье» успешно реализуется в Тюменской области. Об этом в ходе рабочей поездки в регион заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что у Тюменской области очень хорошие показатели по работе, направленной на сокращение количества детей, проживающих в домах ребенка, и возвращение их в кровную семью.

«Это связано, прежде всего, с тем, что очень грамотно и комплексно ведется работа в семьях, которые попали в трудную жизненную ситуацию, – отметила Мария Львова-Белова. – Потому что мы понимаем, что основная часть таких детей – это не сироты, родители у них не погибли, а попали в кризисную ситуацию и не могут с ней справиться. В Тюменской области есть колоссальные наработки в этой сфере».

Предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о том, чтоб сделать Тюменскую область стажировочной площадкой по реабилитации семей с детьми, в которых родители страдают различными зависимостями, поддержал губернатор Александр Моор.

«Будем делиться опытом с коллегами со всей России. У нас есть хороший опыт по сопровождению таких родителей, – заявил глава региона. – Наши специалисты оказывают им комплексную помощь. Вместе действуют врачи, психологи, социальные работники».

В рамках программы проблемные семьи проводят время вместе в специальных центрах, где родители учатся жить без алкоголя и наркотиков, возвращаясь к нормальной жизни. Курс длится в течение года. Благодаря реализации программы, удалось оставить в семьях более 50 детей.