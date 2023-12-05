В Тюменской области состоялся фестиваль профориентации для школьников

На базе регионального центра «Семья» состоялся фестиваль «Профнавигатор», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Фестиваль стал завершающим мероприятием проекта Мобильный автобусный маршрут профориентации «Первый раз в бизнес-класс», который был реализован при финансовой поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Организаторы подготовили для школьников насыщенную программу на тематических площадках. Ребята пообщались с преподавателями и студентами, приняли участие в мастер-классах, прошли профориентационные тесты и узнали о поступлении.

На четырех локациях ребятам предлагали: поучаствовать мастер-классе по праздничному оформлению новогоднего стола, изготовить «карту желаний», выявить свою предрасположенность к разным видам деятельности. Также прошла презентация профессиональных образовательных организаций города, где участники смогли попробовать себя в качестве дизайнера, парикмахера, официанта, а даже ознакомится с работой геодезического оборудования.

Организатор мероприятия Марья Борисова отметила: «Мы смогли привлечь максимальное число партнеров, которые познакомили ребят с особенностями профессий, возможностями карьерного роста и профессионального развития».