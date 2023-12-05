Тюменец Дмитрий Зубарев завоевал «серебро» на «Кубке РТК»

Семь команд представляли Тюменскую область в финале соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК». Чемпионат, проходивший в Сочи, собрал более 80 участников со всей России, сообщает региональный департамент информатизации.

Полигон финала был сложным: по сравнению с предыдущими соревнованиями увеличились и количество препятствий, и размер самого полигона.

«Несмотря на подготовку нескольких месяцев, участникам зачастую приходилось в режиме реального времени кардинально пересматривать механизм своего робота прямо на площадке, а иногда и в ночь менять конфигурации и детали. Но все ребята выступили достойно, что еще раз доказывает хороший уровень подготовки тюменских инженеров и высокое качество школьного ИТ-обучения в Тюменской области», – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В номинации «Искатель» второе место завоевал Дмитрий Зубарев – представитель команды Dimon1k$ от Центра робототехники и АСУ Тюменской области. 393 балла, которые Дмитрий набрал на второй попытке, позволили ему выйти в призовой зачет.

По итогам чемпионата в десятку финалистов вошли также тюменские команды «Продвинутый мухомор» (ЦРиАСУ) и «Россия» (МАУ ДО «Центр внешкольной работы», с. Омутинское) в номинации «Искатель», «Железная хватка» (гимназия №21 г. Тюмень) в номинации «Экстремалы».