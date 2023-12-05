В Тюменской области – более 260 тысяч добровольцев

В Тюменской области стартовали праздничные мероприятия и акции марафона добрых дел #МЫВМЕСТЕ, приуроченного к празднику День добровольца. Сегодня волонтерское движение региона объединяет более 260 тысяч жителей.

Всех неравнодушных земляков поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что волонтеры активно работают с подрастающим поколением, успешно воплощают в жизнь важные социальные, культурные, патриотические, экологические и спортивные проекты, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Делегация от Тюменской области принимает участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве. Он проходит с 4 по 8 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ, где собрались порядка 10 000 волонтеров из всех субъектов РФ и других стран.

Праздничные церемонии чествования лучших волонтеров, активно проявивших себя в 2023 году, пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В Тюмени во Дворце творчества и спорта «Пионер» 11 декабря пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца. Руководители центров развития добровольчества подведут итоги года и наметят ключевые векторы работы на 2024 год. Там же будет организована работа разнообразных интерактивных площадок.

Финальным мероприятием праздника станет торжественное награждение победителей регионального конкурса «Доброволец Тюменской области» по итогам 2023 года.