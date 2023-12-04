Мобильное социальное бюро продолжает поддерживать детей Тюменской области

В рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства» реализуется проект «Мобильное социальное бюро». Служба работает на базе Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» с февраля 2017 года. Проект получил грант от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В составе «Мобильного социального бюро» трудятся психологи, логопеды, воспитатели, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе. Они проводят индивидуальные и групповые занятия, консультации для родителей и детей по социально-психологическим, социально-педагогическим, культурно-досуговым, юридическим вопросам.

Специалисты службы выезжают в муниципальные образования Тюменской области и учреждения Тюмени. Также выезды проводятся для предоставления социальных услуг семьям с детьми, проживающим в отдаленных частях города. Такая работа повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим на удаленных территориях.

За время существования проекта тысячи жителей области получили помощь и поддержку от сотрудников «Мобильного социального бюро». Более пяти тысяч несовершеннолетних приняли участие в мероприятиях службы.