В Тюмени состоится Новогодняя ярмарка

Выставочный зал «Тюменская ярмарка» в 2023 году посетило более 210 тысяч человек.

«В первую очередь большая посещаемость связана с разнообразной событийной тематикой: выставки продуктов питания и рассады, текстиля и одежды, товаров для охоты и рыбалки, ювелирных украшений и авторских работ, загородной недвижимости и строительного оборудования, фестивали молодёжной субкультуры, а также соревнования по профмастерству», – рассказал генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

Всего за этот год в Выставочном зале состоялось 38 мероприятий. Двумя самыми многочисленными стали фестиваль спорта «Тюмень сильная» и предрождественская Сибирская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатство России». Последняя выставка проходила с 17 по 26 ноября и стала в этом году рекордной по посещаемости – 45 тысяч человек.

За декабрь число посетителей ярмарки может вырасти до четверти миллиона, так как в предновогодний месяц тюменцев и гостей города ждёт немало интересного. С 15 по 30 декабря Выставочный зал традиционно приглашает на ежегодную «Новогоднюю ярмарку». Организаторы рассказали, что помимо всевозможных товаров, необходимых для встречи праздника, большое место на выставке займут эксклюзивные авторские сувениры и подарки ручной работы.