Александр Моор и Ахсан Камрул обсудили перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Бангладеш

Состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и Чрезвычайного и Полномочного Посла Народной Республики Бангладеш в России Ахсана Камрула, сообщают в инфоцентре правительства региона.

Александр Моор обратил внимание дипломата на выгодное географическое положение региона: «Тюменская область – это уникальный край, который можно назвать связующим звеном между восточными и западными регионами страны, нефтегазовым Севером и промышленным Уралом».

Глава региона подчеркнул, что правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом, и в частности с Народной Республикой Бангладеш.

В ходе встречи Александр Моор и Ахсан Камрул обсудили идею выездной торговой ярмарки в Бангладеш. На ней будет возможность представить экономический потенциал Тюменской области и товары тюменских производителей. Также стороны затронули темы развития сотрудничества в образовании и туризме.

На пленарной сессии ТЭФ «Экспортный горизонт: от Африки до Азии» обсуждалось еще одно из направлений сотрудничества Тюменской области и Республики Бангладеш – экспорт трудовых ресурсов. В 2024 году 150 человек приедут в Тюменскую область на одно из предприятий для оказания услуг, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. А с начала нового года делегация тюменских компаний отправится в народную Республику с бизнес-миссией.