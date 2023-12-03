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Почти половина россиян не будут смотреть новогодние огоньки

Россиян, не желающих смотреть новогодние огоньки, стало больше

Почти половина россиян не будут смотреть новогодние огоньки
Фото: ru.freepik.com

Все больше россиян не желают смотреть новогодние огоньки. Доля тех, кто решил отказаться от просмотра новогодних телепередач, выросла с 38 до 45%. Чаще всего такой вариант выбирают бездетные и получающие высокую зарплату, следует из результатов исследования SuperJob.

Смотреть новогодние огоньки планируют только 11% опрошенных. Еще 33% намерены включить телепередачи для фона. Точно не станут смотреть эфир 45% россиян, пишет РБК

«Среди планирующих включить телевизор больше тех, у кого есть дети (14 против 8%), и напротив, среди отказавшихся смотреть новогодние огоньки выше доля не имеющих детей (50 против 34%). Результаты опроса коррелируют и с уровнем заработка — против просмотра голубых огоньков выступили 48% зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц, 44% получающих 50-80 тыс. руб. и только 37% опрошенных, чья зарплата ниже 50 тыс. руб.», - пишет издание.

Уточняется, что больше половины (54%) нежелающих смотреть новогодние телепередачи — представители молодежи в возрасте до 34 лет. Среди россиян в возрасте 34-44 года от новогодних огоньков откажутся 44%. Среди представителей старшего поколения не станут включать новогодний эфир только 38%.

Россиян также спросили, кого они желают видеть в новогодних телепередачах. Чаще всего в ответах фигурировали Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Дмитрий Билан. Популярными также оказались Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Шаман, Сергей Лазарев, Лера Кудрявцева и Дмитрий Нагиев.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 357, комментариев: 0
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