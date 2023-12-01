Состояние российских миллиардеров значительно выросло за год

Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров с начала года выросло на 38,6 млрд долларов. Больше остальных разбогател совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

По данным агентства, главным российским богачом остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 2,11 млрд долларов, до 30,7 млрд. Второй в списке - совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон с состоянием 27,3 млрд долларов. За год он стал богаче на 2,7 млрд долларов. Замыкает тройку Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 24,5 млрд долларов. За год он стал богаче на 9,1 млрд долларов.

На четвертом месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин, состояние которого увеличилось на 3 млрд долларов, до 22,9 млрд. На пятой строчке разместился Алишер Усманов («Металлоинвест» и «Мегафон»). За год его состояние выросло на 1,87 млрд долларов - до 20,3 млрд рублей.

В десятку самых богатых российских миллиардеров также попали бенефициар компании «Северстали» Алексей Мордашов, экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, Михаил Прохоров («Онэксим»), совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман.