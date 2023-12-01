В 2024 году тарифы ЖКХ в Тюменской области вырастут на 9,8 процента

29 ноября прошла прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора. Почти за два часа прямого эфира глава региона ответил на 47 самых злободневных вопросов.

Из более полутора тысяч обращений немалая часть касалась жилищно-коммунального хозяйства. Отвечая на них, губернатор сообщил, что новые тарифы, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года, будут утверждены к 15 декабря. Повышение составит около 9,8%, в зависимости от муниципалитета. При этом он подчеркнул, правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги.

Глава региона пояснил, как формируются тарифы: «Жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20 процентов, в части водоснабжения – более 20 процентов. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, мы оставляем эту часть затрат».

Александр Моор напомнил о том, что жители региона с небольшими доходами могут воспользоваться еще одной льготой. В том случае, если плата за жилищно-коммунальные услуги оказывается выше 20% от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, то на все превышение может быть выплачена бюджетная субсидия. Исходя из социальной нормы жилья рассчитывается сумма материальной поддержки.