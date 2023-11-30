Тюменская область принимает участие в проекте «Юрий Башмет – молодым дарованиям России»

Тюменская область принимает участие в федеральном проекте «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В его рамках ведущие преподаватели музыкальных вузов России и выдающиеся исполнители проводят мастер-классы для юных музыкантов. При поддержке регионального департамента культуры мастер-классы проходят в Тюмени с 2019 года.

В этом году состоялось 18 мастер-классов по различным специальностям: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Академический вокал», «Классическая гитара», «Флейта», «Саксофон», «Баян», «Домра», «Балалайка». По специальностям «Теория музыки» и «Хоровое дирижирование» занятия прошли впервые.

В проекте приняли участие юные музыканты из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, поселков Богандинский, Московский, Боровский. Всего более 400 ребят из детских школ искусств и колледжа искусств ТГИК. 180 из них участвовали в групповых занятиях, а 240 получили индивидуальные консультации.

С учащимися работали преподаватели Московской государственной консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной классической академии им. Маймонида, Московского института музыки им. Шнитке, а также выдающиеся исполнители – солисты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», Большого театра России, Государственного ансамбля «Россия».

По словам организаторов проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», такие встречи поддерживают у музыкантов интерес к музыке, исполнительской деятельности, стимулируют их к продолжению музыкального образования.