В Тюменской области планируют реализовать два масштабных инвестиционных проекта

В Инвестиционном агентстве Тюменской области состоялось очередное заседание Экспертного совета. Обсуждаемые проекты пополнят экономику Тюменской области инвестиционными вложениями более чем на четыре миллиарда рублей.

В заседании приняли участие представители профильных департаментов органов исполнительной власти, местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, Инвестиционного агентства, деловых и общественных объединений, предприниматели.

Члены Экспертного совета обсудили три новые бизнес-идеи в нефтегазовой, производственной и перерабатывающей сферах. Благодаря реализации проектов будет создано 188 рабочих мест.

Две обсуждаемые на заседании идеи признаны масштабными инвестиционными проектами. Предпринимателям предоставят земельные участки в аренду без проведения торгов. Общий объем инвестиций по этим проектам составит 1,027 млрд рублей, планируется создание 66 рабочих мест.

Комментируя итоги заседания, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов сообщил: «Все идеи, представленные в ходе заседания, включены в реестр Инвестиционных проектов. На каждом этапе реализации им будет оказана организационная, административная и при необходимости финансовая поддержка».