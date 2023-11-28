В Тюмени популяризируют деревянное домостроение

В Тюмени на базе выставочного центра «Свой дом» скоро появится Аллея деревянного домостроения. Все желающие смогут увидеть экспозиционные деревянные коттеджи в натуральную величину.

Целью создания выставочного проекта является популяризация деревянного домостроения. Проект реализуется при поддержке департамента лесного комплекса Тюменской области.

На Аллее производители зданий наглядно продемонстрируют архитектурные и технические возможности современного деревянного дома, проинформируют об особенностях производства, монтажа и эксплуатации материалов.

Посетителям выставки представят дома из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, клееного бруса, сип-панелей. Стеновые материалы, которые будут использованы для строительства, популярны у частных застройщиков. Также на Аллее деревянного домостроения можно будет увидеть модульный дом, коттеджи, возведенные по каркасной и каркасно-панельной технологии.

В следующем году первые дома будут построены на площадке, расположенной в районе Ново-Патрушево. Всем интересующимся деревянным домостроением организаторы предлагают понаблюдать за процессом возведения зданий в формате регулярных экскурсий.