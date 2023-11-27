День Тюменской области на выставке «Россия» открыл губернатор Александр Моор

День Тюменской области прошел на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. С 4 ноября, когда выставка в ВДНХ начала работу, стенд региона посетили более 100 тысяч человек. На церемонии открытия Дня Тюменской области губернатор Александр Моор рассказал гостям о богатой истории тюменской земли и сегодняшнем дне региона.

С 2007 года область одной из первых в стране вышла на естественный прирост населения. В этом, по мнению губернатора, заключается самое главное достижение региона. За двадцать лет население выросло почти на 300 тысяч человек.

Семья находится в центре политики развития региона, подчеркнул Александр Моор: «Количество многодетных семей в Тюменской области выросло больше, чем в три раза - с 11 тысяч до 36,5 тысячи. Продолжительность жизни увеличилась с 64 до 74 лет. Если люди приезжают к нам жить, работать и связывают свою судьбу с нашей землей, если в семьях рождаются дети – значит люди чувствуют себя в Тюменской области комфортно, и они уверены в своем будущем».

Тюменская область занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В 2023 году Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для ведения бизнеса. Регион на протяжении многих лет входит в топ различных рейтингов, оценивающих качество автомобильных дорог. В 2022 году область в очередной раз стала лидером в жилищном строительстве. Тюмень занимает третье место в стране по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга.

«Главная мысль, которую мы стараемся донести до гостей нашей экспозиции - людям, которые любят свою родную землю, верят в свои силы, все по плечу, они могут сделать невозможное возможным. Именно такие люди живут в России и в Тюменской области», – считает губернатор.