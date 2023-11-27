Александр Моор презентовал инвестиционные возможности региона на выставке «Россия»

Губернатор Тюменской области Александр Моор на международной выставке-форуме «Россия» в Москве осмотрел экспозиции Росатома, Сбера, «Роснефти» и СИБУРа.

В павильоне Росатома глава региона ознакомился с богатыми историческими традициями российской атомной промышленности. Они позволяют компании внедрять передовые методы повышения производительности труда во многих отраслях отечественной экономики. Тюменская область совместно с компанией участвует в реализации проекта «Эффективный регион».

С инновациями в сфере цифровизации и искусственного интеллекта губернатора ознакомили в павильоне Сбера. Компанией и правительством Тюменской области совместно реализован целый ряд социально значимых проектов в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности и других важнейших областях. В этом году по распоряжению главы региона был создан проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, где Сбер выступает экспертом.

Особый интерес в павильоне «Роснефти» Александр Моор проявил к деятельности Тюменского нефтяного научного центра. На его счету – открытие более 100 месторождений. В составе предприятия функционирует самый крупный в России центр исследований керна. В Тюменской области работает «РН-Уватнефтегаз», реализующий Уватский проект.

СИБУР является ключевым партнером Тюменской области, отметил Александр Моор, посетив образовательно-просветительское пространство компании СИБУР «Дом полимеров». В развитие нефтегазохимического производства в Тобольске за последние 15 лет компания вложила более триллиона рублей, напомнил глава региона. Несколько крупных инвестиционных проектов уже реализовано, а в этом году началось строительство еще одного производства.

«Мы выстраиваем свою инвестиционную стратегию. Безусловно, дальнейшее сотрудничество с крупными компаниями входит в наши планы. В том числе в таких сферах, как цифровизация, добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, развитие нефтегазохимии, разработка и практическое внедрение инноваций для обеспечения технологического суверенитета нашей страны», – подчеркнул Александр Моор.