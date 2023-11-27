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​В Тюменской области оценят потребность в кадрах

Перспективную потребность в кадрах прогнозируют в Тюменской области

​В Тюменской области оценят потребность в кадрах
Фото: admtyumen.ru

Более 20 тысяч человек ежегодно в перспективе составит потребность работодателей Тюменской области в работниках по оценочным данным регионального департамента труда и занятости населения. Составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайших потребностей в трудовых ресурсах поручил губернатор Александр Моор, выступая с посланием Тюменской областной думе.

На сегодняшний день лидерами по потребности в работниках являются такие отрасли, как строительство (15,4 % от всей потребности), транспорт (13,8 %), торговля (11,7 %), обрабатывающие производства (9,8 %), образование (9,3 %). Специалисты различного уровня квалификации востребованы во всех сферах деятельности.

С начала этого года более чем 100 тысяч жителей Тюменской области воспользовались услугами в сфере занятости населения. Более 30 тысяч граждан были трудоустроены. 1,5 тысячи работодателей региона, в том числе ведущие предприятия области, заместили кадровую потребность при содействии службы занятости.

Региональный банк вакансий на портале «Работа России» содержит более 20 тысяч рабочих мест. В первую очередь – это рабочие места в сфере торговли и общественного питания, а также квалифицированные рабочие в сфере промышленности, строительства, транспорта. В Тюменской области также предусмотрена программа по расширению сети системы дополнительного профессионального образования.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 367, комментариев: 0
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