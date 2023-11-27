В Тюменской области ищут потенциальных инвесторов

В Тюменской области поиск потенциальных инвесторов будет продолжен комплексно. Несмотря на то, что регион занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, губернатор Александр Моор считает, что сейчас нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо продолжать поиск потенциальных инвесторов и вступать с ними в прямые, содержательные переговоры.

Выступая с ежегодным посланием перед депутатами Тюменской областной думы, губернатор поручил заняться подготовкой предложений по поиску потенциальных инвесторов не только специализированным институтам привлечения и сопровождения инвестиций, но и всем своим заместителям. Глава региона поставил срок подготовки предложений до 1 марта 2024 года.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, в августе этого года агентство представило губернатору инициативу Проектный офис по привлечению инвестпроектов. Задачами Проектного офиса являются координация действий органов исполнительной власти и муниципалитетов по реализации программы инвестиционного развития Тюменской области, поиск инвестиционных возможностей и кейсов, а также выход на потенциальных инвесторов.

«Мы уже начали в пилотном режиме эту работу вместе с областным департаментом потребительского рынка и туризма по развитию туристического кластера, – сообщил Николай Пуртов. – Сегодня в нашем инвестпортфеле 119 потенциальных проектов на сумму более 236 млрд рублей. В активной проработке находится 46 проектов на сумму 109 млрд рублей. И эта работа будет продолжена».