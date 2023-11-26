В России к Новому году подорожает говядина

Цены на говядину в России вырастут к новогодним праздникам как минимум на 7-10%. Это связано с традиционным предпраздничным ростом цен и удорожанием издержек, сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк «Парламентской газете».

Он отметил, что производство говядины в РФ является единственной отраслью, которая не смогла закрыть или серьезно сократить потребность в импорте. По данным Костюка, в страну завозится от 280 000 до 320 000 т импортной говядины в год, что составляет не менее 20% от общего объема производства.

«Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18%. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, – это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности», – сказал он.

Роман Костюк также отметил, что в России сокращается поголовье крупного рогатого скота и происходит «стремительное вымирание» малых и средних предприятий. Сейчас в стране на одну мясную корову приходится шесть молочных, в то время как во всем остальном мире на одну молочную - от трех до пяти мясных коров, уточнил эксперт.

По данным Росстата, в сентябре 2023 года говядина на кости стоила в среднем 506 руб. за кг, бескостная – 683 руб. Год назад стоимость составляла около 475 и 657 руб. соответственно.