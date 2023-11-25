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Жители «тюменской матрешки» сдали 3,4 тонны мелочи в банки

Завершилась акция «Монетная неделя», где жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО могли сдать деньги в банк

Жители «тюменской матрешки» сдали 3,4 тонны мелочи в банки
Фото: ru.freepik.com

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов приняли активное участие в акции «Монетная неделя», которая проходила с 25 сентября по 8 октября в разных городах по всей стране. Они сдали более 750 тысяч монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 3,4 тонны.

Во время акции каждый желающий мог бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет. В некоторых банках за часть сдаваемой мелочи можно было получить памятные монеты.

Чаще всего жители сдавали монеты номиналом 10 рублей – треть от общего количества, на втором месте – монеты номиналом 1 рубль, их доля составила 20%.

Жители «тюменской матрешки» принесли в кассы и копейки различных номиналов. Доля монет от 1 до 50 копеек составила 21%.

«Проблема с возвратом монет существует на протяжении нескольких лет. Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Такие акции позволяют вернуть скопившиеся у населения монеты в наличное денежное обращение и сократить затраты на их чеканку. Кроме того, вне рамок проведения акции мелочь можно просто потратить в магазине или зачислить на свой банковский счет. Эта услуга повсеместно бесплатна», – пояснила заместитель управляющего Отделения Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

В осенней акции «Монетная неделя» приняли участие 109 отделений банков в 50 населенных пунктах Тюменской области, Югры и Ямала.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 245, комментариев: 0
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