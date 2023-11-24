Форум-выставка «ВозМОЖНОсти» состоится в Тюмени 12 декабря

В Тюмени 12 декабря состоится юбилейный V региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», приуроченный к Международному дню инвалидов. Мероприятие пройдет в Легкоатлетическом манеже на улице Луначарского, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

В форуме-выставке #возМОЖНОсти смогут принять участие все желающие, а для тех, кто захочет присоединиться онлайн будет вестись трансляция на сайте форумвозможности.рф. По словам организаторов, программа будет очень насыщенной и разнообразной, каждый участник независимо от возраста сможет найти для себя что-то интересное.

Лучшие практики и достижения в сфере реабилитации и абилитации людей с инвалидностью от организаций из российских регионов будут представлены на выставке. На форуме будет работать Академия родителей с тренингами и консультациями, а также веселым квестом для взрослых и детей.

Центром притяжения станет концертная площадка Инклюзивный фестиваль #городравных, где вокальные и танцевальные номера представят артисты с инвалидностью. Для создания праздничной атмосферы развернется новогодняя ярмарка с участием скоморохов, на которой умельцы представят свои эксклюзивные товары. Гостей ожидают творческие мастер-классы, детская анимация и игровая зона, бьюти-зоны для желающих получить услуги визажистов, фотозоны для семейной фотосессии, спортивные адаптивные площадки.