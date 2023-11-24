В Тюменской области назвали лучших аграриев

В Тюмени прошла торжественная церемония награждения победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства. Выступая перед аграриями, губернатор Александр Моор заявил, что АПК сегодня является одной из ведущих отраслей экономики Тюменской области.

«Каждый третий инвестиционный проект в Тюменской области реализуется в сфере сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс – главный работодатель для жителей сельских территорий», – отметил глава региона.

Заводоуковский городской округ второй год подряд завоевал переходящее знамя губернатора Тюменской области. На втором месте вновь Исетский район, третье место – у Упоровского района.

Как отметил в своем выступлении Александр Моор, Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей. Она также занимает лидирующие позиции по производству молока, яиц, мяса и выращиванию рыбы.

Среди регионов России со средним объемом экономики АПК Тюменская область – на первом месте по развитию экспортного потенциала. Тюменские молоко, сливки, спирт, глютен, лизин, картофель, рапсовое масло поставляются в 15 стран мира.

Губернатор поблагодарил аграриев за преданность своему делу, добросовестный труд и любовь к родной земле: «Уверен, что вместе с вами мы будем и дальше создавать условия для комфортной жизни на селе, развития агропромышленного комплекса области и закрепления за ним статуса современного, технологичного и конкурентоспособного сектора экономики».