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Депутат Госдумы назвал рождение двух детей для россиян билетом в нищету

Депутат ГД назвал причины нежелания россиян рожать детей

Депутат Госдумы назвал рождение двух детей для россиян билетом в нищету
Фото: pnp.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал свое мнение о том, почему россияне не хотят рожать. Он считает, что многих граждан появление малыша обрекает на бедность. Об этом он заявил в ходе эфира радиостанции «Говорит Москва».

«В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», – заявил депутат.

Кроме того, на демографию влияет оптимизация здравоохранения. По словам Делягина, сегодня около 30% россиянок не могут родить по медпоказаниям: «В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне».

Депутат также подчеркнул, что государству нечего предложить россиянам «кроме песни SHAMAN'а».


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Сегодня в 10:43, просмотров: 318, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:03
Депутат ГД Михаил Делягин правильно назвал причину низкой рождаемости в нашей стране. Но наша страна многонациональная и многоконфессиональная и указанная причина относится в бОльшей степени к русским семьям с православными вероисповеданием. Оптимизация здравоохранения и 30% женщин, не способных рожать по медпоказаниям из разряда: «В огороде бузина, а дядька в Киеве». Здесь причина в другом. Многие женщины в силу своей независимости, материального положения и даже фенимизма начинают задумываться о рождении ребёнка к годам 30, когда и «погуляла», и диплом получила, и карьеру сделала и чего-то как будто не хватает. Ну да! Семьи и ребёнка. А кто-то приходит к этому пониманию и к 35-годам. Однако медицинские показания говорят, что наиболее благоприятное время для женщин для рождения детей от 20 до 30 лет. И чем раньше, тем лучше. Или по Михаилу Делягин, «раньше сядешь - раньше выйдешь». Вернее раньше получишь билет в «один конец в бедность и в нищету», тем лучше. Лучше получить эти билеты в ранней молодости, чем ближе к 40 годам, когда и с работы могут выгнать за «старый возраст женщины». А кто будет поднимать детей? Муж? Ага! Муж, который «наелся груш»? Нет. Наши женщины их хорошо знают. Им бы «пивасик, да диван». А на женщине все остальное. А если серьезно, то при существующем по сути матриархате на женщину сваливается с одним, а тем более с двумя- тремя детьми столько забот, что «мама- не горюй». Нет, нет и нет. Перспектива получения билетов в бедность и в нищету в молодости в реальном капиталистическом обществе наших женщин не прельщают. Впрочем, как и вполне богатые и обеспечение на два столетия семьи. Но там другие причины низкой рождаемости. А что касается не способности рожать у 30%, то это «средняя температура по больнице». Известно, что фертильность женщин к 35 годам, составляет 20%, а затем она продолжает падать и падать. Поэтому и возникают «дети из пробирок», и наш «Центр охраны материнства и детства», как раз тот Центр, где могут помочь родить женщинам по неблагоприятным медицинским показаниям. Ну да ладно.
Михаилу Делягину следует обратить внимание на демография в государствах Средней Азии. Там не обращают внимания на билеты в бедность и в нищету, а обращают внимание на традиции и на Коран. Все. В Узбекистане девушка просто обязана выйти замуж до 20 лет и в первый же год должна родить ребёнка, иначе она будет выглядеть дефективной. Если она к 25 лет не вышла замуж и не родила, то она не только «старая дева», но можно сказать изгой Общества. Идём дальше. Полигамные браки. Древний обычай амгерства. Коран не запрещает там имеет 2-3 и более жён, если может мужчина обеспечить жен и ее детей. Причём живут жены отдельно и жены не пересекаются между собой в обычной жизни. Традиция. Конечно, брак со второй и третьей женой скрепляется духовным браком. В случае смерти мужа, заботу о детях и вдове берет на себя один из братьев, обычно старший. Вплоть до того, что вдова должна стать женой старшего брата, иначе у неё забирают детей и ее отправляют восвояси. Конечно эти феодальные обычаи соблюдаются редко и только в отдалённых кишлаках, но тем не менее рождаемость в Узбекистане высокая и за 30 последних лет население Узбекистана возросло в два раза: с 16 млн человек, до 35 млн человек. То есть рождаемость там - 1 млн в год. И это только благодаря традициям, которые возродили в Узбекистане и в других государствах Средней Азии, после советского периода, когда товарищ Сухов и иже с ним освободили «30 жён Абдулы» и других многих «женщин Востока» от гендерного неравенства.
Европейских женщин и женщин России Клара Цеткин и Роза Люксембург давно освободили от гендерного неравенства и они стали движущей силой экономики в нашей стране уже более века.
Чего мы от них хотим сегодня? Быть движущей силой экономики и социально-культурной развития? Или чтобы она стала многодетной матеррью? Похоже, что Михаил Делягин и иже с ними, вводя запрет на аборты, хотят иметь и то и другое «в одном стакане».
Однако давно известно, что «Боливар двух не выдержит».
Мне кажется, что Депутатам ГД надо глубже изучить женский вопрос и Положение женщин в современной капиталистической России. Потому что именно женщина должна ежедневно накормить одного, двух, трёх и более детей. А стоимость 1 кг бананов сегодня поднялась до 143 рублей/ кг.

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