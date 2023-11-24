Депутат ГД назвал причины нежелания россиян рожать детей

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал свое мнение о том, почему россияне не хотят рожать. Он считает, что многих граждан появление малыша обрекает на бедность. Об этом он заявил в ходе эфира радиостанции «Говорит Москва».
«В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», – заявил депутат.
Кроме того, на демографию влияет оптимизация здравоохранения. По словам Делягина, сегодня около 30% россиянок не могут родить по медпоказаниям: «В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне».
Депутат также подчеркнул, что государству нечего предложить россиянам «кроме песни SHAMAN'а».
Михаилу Делягину следует обратить внимание на демография в государствах Средней Азии. Там не обращают внимания на билеты в бедность и в нищету, а обращают внимание на традиции и на Коран. Все. В Узбекистане девушка просто обязана выйти замуж до 20 лет и в первый же год должна родить ребёнка, иначе она будет выглядеть дефективной. Если она к 25 лет не вышла замуж и не родила, то она не только «старая дева», но можно сказать изгой Общества. Идём дальше. Полигамные браки. Древний обычай амгерства. Коран не запрещает там имеет 2-3 и более жён, если может мужчина обеспечить жен и ее детей. Причём живут жены отдельно и жены не пересекаются между собой в обычной жизни. Традиция. Конечно, брак со второй и третьей женой скрепляется духовным браком. В случае смерти мужа, заботу о детях и вдове берет на себя один из братьев, обычно старший. Вплоть до того, что вдова должна стать женой старшего брата, иначе у неё забирают детей и ее отправляют восвояси. Конечно эти феодальные обычаи соблюдаются редко и только в отдалённых кишлаках, но тем не менее рождаемость в Узбекистане высокая и за 30 последних лет население Узбекистана возросло в два раза: с 16 млн человек, до 35 млн человек. То есть рождаемость там - 1 млн в год. И это только благодаря традициям, которые возродили в Узбекистане и в других государствах Средней Азии, после советского периода, когда товарищ Сухов и иже с ним освободили «30 жён Абдулы» и других многих «женщин Востока» от гендерного неравенства.
Европейских женщин и женщин России Клара Цеткин и Роза Люксембург давно освободили от гендерного неравенства и они стали движущей силой экономики в нашей стране уже более века.
Чего мы от них хотим сегодня? Быть движущей силой экономики и социально-культурной развития? Или чтобы она стала многодетной матеррью? Похоже, что Михаил Делягин и иже с ними, вводя запрет на аборты, хотят иметь и то и другое «в одном стакане».
Однако давно известно, что «Боливар двух не выдержит».
Мне кажется, что Депутатам ГД надо глубже изучить женский вопрос и Положение женщин в современной капиталистической России. Потому что именно женщина должна ежедневно накормить одного, двух, трёх и более детей. А стоимость 1 кг бананов сегодня поднялась до 143 рублей/ кг.