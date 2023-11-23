Александр Моор поручил дополнить креативность проактивностью

В своем послании Тюменской областной думе губернатор Александр Моор наметил пути дальнейшего развития региона и дал для этого ряд конкретных поручений.

Глава региона обозначил задачу на ближайшее будущее: «Дополнить креативность, которая у нас есть, проактивностью, которой пока не хватает… Нам нужны нестандартные, даже иногда дерзкие ходы и прорывные решения. Поручаю правительству Тюменской области вовлечь в эту работу самые широкие профессиональные и общественные круги».

Своему заместителю Алексею Райдеру Александр Моор поручил привлечь подразделения правительства и представителей делового сообщества, чтобы составить реалистичный, обоснованный прогноз ближайших потребностей в трудовых ресурсах – по специальностям и их группам.

Также губернатор дал поручение разработать план действий по интенсификации работы по развитию функциональных креативных индустрий. Это необходимо сделать совместно с научно-исследовательской общественностью и Советом ректоров Тюменской области на платформе Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

Александр Моор отметил, что Тюменская область занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Сегодня в региональном портфеле – 530 инвестпроектов с общей капитализацией 2 триллиона рублей. Но, по мнению главы региона, в наше время этого недостаточно.

«Необходимы адекватные структуре текущего момента предложения по поиску потенциальных инвесторов и вступлению с ними в прямые, содержательные переговоры», – подчеркнул губернатор.