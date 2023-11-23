Александр Моор рассказал о достижениях Тюменской области

22 ноября глава региона Александр Моор выступил с посланием Тюменской областной думе «О положении дел в области и перспективах ее развития». В своем обращении губернатор заявил, что Тюменская область обладает выдающимся человеческим и интеллектуальным капиталом, значительными демографическими и трудовыми ресурсами.

Подводя итоги года и обозначая пути социально-экономического развития региона на 2024 год, глава региона красной нитью провел «мысль семейную». «Наша Тюменская область по сути своей – это большая семья, – сказал Александр Моор. – Это ключ к пониманию того, кто мы, откуда мы, куда мы идем. Безусловно, семьи бывают разные, а идеальных не бывает вообще. Но тюменская семья – здоровая, крепкая, дружная. Наша семья проверена многими испытаниями, она обладает значительным запасом прочности и колоссальными ресурсами для дальнейшего развития».

Губернатор проанализировал социально-экономическую ситуацию в Тюменской области, отметив неоспоримые достижения в развитии экономики и привлечении инвестиций, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве, благоустройстве и создании комфортной городской среды.

Демографической политике Александр Моор уделил особое внимание. Тюменская область по рождаемости и естественному приросту населения занимает 11 место среди 89 российских регионов. Губернатор заверил, что как бы ни складывалась финансово-экономическая ситуация, никакого сворачивания региональных мер поддержки семей с детьми не будет. Он убежден, что система должна строиться по прогрессивному принципу – чем больше детей в семье, тем больше поддержки.

«Наша общая тюменская семья – замечательная, необыкновенная, для всех нас – лучшая в мире. Служить ей – великая честь и великая ответственность», – заключил глава региона.