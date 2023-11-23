В Тюмени состоялся День индустриального партнера

Участниками Дня индустриального партнера стали более 50 компаний нефтегазового кластера. Событие состоялось 22 ноября в Тюменском Технопарке. Аналитику рынка нефтегазовой отрасли за 2023 год и прогнозы на 2024 год представили спикеры мероприятия.

На мероприятии рассказали о механизме возмещений промышленного кешбэка, региональных и федеральных мерах поддержки нефтегазовой отрасли. Также обсудили вопросы повышения эффективности сотрудничества нефтегазовых компаний с производителями и поставщиками оборудования и услуг, развитие кооперации в отрасли.

Заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин представил участникам встречи путь инвестиционного проекта совместно с инвестиционным агентством.

«Комплексная поддержка оказывается на каждом этапе развития предприятия – выбор площадки, проработка подключения к инженерным сетям, финансирование, сбыт, экспорт. Среди участников Нефтегазового кластера и сегодняшнего мероприятия есть получатели поддержки от Инвестиционного агентства Тюменской области. Мы продолжим работу по развитию проектов технологического суверенитета, создания новых инновационных производств с конкурентоспособной продукцией», – заверил Игорь Смолягин.