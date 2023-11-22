Ключевой темой ТЭФ станет сотрудничество с Китаем и странами Африки

На Тюменском экспортном форуме - 2023 ключевой темой станет сотрудничество региона с Китаем и странами Африки. За последнее время товарооборот с этими странами значительно вырос. 1 декабря участники форума обсудят тенденции, перспективные направления сотрудничества, меры поддержки и другие актуальные вопросы экспортно-импортной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится молодежная сессия «Поворот на Восток: развитие кадрового потенциала Тюменского региона». Тюменские университеты уже активно внедряют новые образовательные программы, ориентированные на сотрудничество региона с Азией и Африкой.

Например, программа двойных дипломов разработана и эффективно реализуется двумя университетами-партнёрами. Она позволяет выпускникам получить одновременно дипломы местного и зарубежного вуза, освоить языковую и коммуникативную практику, получить работу за рубежом. Также актуальными для студентов стали программы лингвистического образования, стажировки за рубежом, обмен опытом работы с представителями иностранных организаций.

В этом году участники Тюменского форума смогут познакомиться с культурой Китая и стран Африки. Так, на открытии мероприятия гостям представят известную традиционную китайскую практику – цигун. Приглашенные эксперты расскажут о практике и наглядно покажут, как настроиться на рабочий ритм всего за пару минут.