Развитие искусственного интеллекта в Тюменской области оценили на федеральном уровне

Тюменская область получала награду в номинации «За вклад в развитие этики в сфере искусственного интеллекта». Регион был отмечен на форуме этики в сфере искусственного интеллекта «Поколение GPT. Красные линИИ». Мероприятие состоялось 16 ноября в Москве, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Награда вручена за активное вовлечение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ответственных в сфере цифровой трансформации, в развитие этичного и безопасного ИИ по итогам анализа лучших практик содействия развитию этики в сфере ИИ в России.

В работе сессии форума «Курс развития этики искусственного интеллекта в России» принял участие директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Он отметил, что регион проводит планомерную работу по внедрению нейросетевых технологий в региональные системы здравоохранения, городского хозяйства, транспорта и безопасности.

«Использование ИИ уже сегодня показало экономическую целесообразность и перспективы его развития очевидны. При этом для нас очень важной задачей является обеспечение безопасного и ответственного подхода при внедрении и использовании интеллектуальных систем на благо жителей региона», – подчеркнул Станислав Логинов.