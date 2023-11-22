В Тюменской области появилось четыре новых объекта этнокультурного достояния

На заседании регионального экспертного совета по оценке и отбору объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области принято решение, что в реестр региона войдут четыре новых объекта.

«Из 12 заявок от инициативных групп мы отобрали четыре объекта НКН. Они связаны с технологиями изготовления национального блюда сибирских татар «Баурсак» в Тюменской области; тюменского махрового ковра; традицией и технологией тобольской художественной резьбы по кости и почитанием Криванковского колодца в Юргинском районе», – сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Объекты были подробно изучены и описаны в рамках проекта «Наше наследие» национального проекта «Культура».

Напомним, что в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия ранее были внесены: борьба на опоясках русских старожилов Тюменской области; обрядовый комплекс переноса иконы «Свеча» у белорусских переселенцев деревни Осиновка Викуловского района Тюменской области; техника кармацкой росписи по дереву старожилов Тюменской области; традиция общинного поминовения на Радоницу у черниговских переселенцев села Лопазное Сладковского района Тюменской области.