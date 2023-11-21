Тюменские серебряные волонтеры презентуют авторские проекты активного долголетия на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, сообщает региональный департамент социального развития.

В День Тюменской области на стенде Минтруда России представят проекты «Гиды 55+. Перезагрузка» и «Бабушкин воркаут», разработанные при участии благотворительного фонда «Старшее поколение» и регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Участники проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» покажут театрализованные краеведческие выступления и расскажут о богатой истории областной столицы. Помимо этого, организаторы разберут процесс создания эффективного волонтерского проекта.

«Коллектив краеведов знает вся Тюменская область, ведь проект реализуется на протяжении уже многих лет. В наших силах научить другие регионы и страны зарубежья работе волонтерской инициативы по направлению "Экскурсовод"», – говорит лидер проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» Людмила Суппес.

Спортивные волонтеры 55+ проекта «Бабушкин воркаут» представят на ВДНХ разнообразные по стилистике и динамике площадки: от показательного выступления по практике цигун до зажигательных фитнес-танцев.

«В нашей программе есть разные интерактивы. Мы хотим показать, что Тюмень – это место, где каждый человек может реализовать себя», – отмечает лидер проекта Татьяна Мирошниченко.

Инициативы соответствуют основным направлениям национального проекта «Демография».