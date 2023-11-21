Тюменская делегация приняла участие в форуме «Города России»

Тюменская делегация побывала в Екатеринбурге на общероссийском форуме стратегического развития «Города России: новые рубежи». В составе делегации участие в событии приняли глава Тюмени Руслан Кухарук, мэр Тобольска Максим Афанасьев, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Мероприятие ежегодно собирает представителей различных уровней власти, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообщества, а также ведущих экспертов и ученых. В этом году на форуме собрались около пяти тысяч участников, чтобы обсудить вопросы развития агломераций для социально-экономического развития страны.

Во время работы секции «Диалог с главами» Руслан Кухарук рассказал о программах, которые реализуются в Тюмени совместно с правительством региона, а также от том, как аналитика, получаемая от «умных систем», используется для совершенствования жизни города.

Форум «Города России» стал местом обсуждения лучших инвестиционных практик. «В рамках форума поделились опытом Тюменской области по взаимодействию участников инвестиционного и предпринимательского сообщества с муниципалитетами, системной работе с бизнесом, проводимой в регионе. Рассказали о наших успешных проектах, которые включены в лучшие практики «АСИ Смартека», – сообщил Николай Пуртов.

Мероприятие позволило представителям регионов не только обменятся опытом, но и договориться о дальнейшей совместной работе.