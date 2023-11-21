Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» завершили техническое перевооружение на линейной производственно-диспетчерской станции «Салым»

Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» завершили техническое перевооружение и ввели в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) №4 линейной производственно-диспетчерской станции «Салым» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

Микропроцессорная система автоматизации НПС предназначена для обеспечения контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции. Ранее действовавшая система находилась в работе с 2001 года.

Модернизация системы автоматизации позволила повысить надежность управления технологическим процессом за счет увеличения числа контролируемых параметров основного и вспомогательного оборудования. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных и агрегатных защит. Это препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания.

Отметим, что специалисты установили 243 первичных прибора. Проложено более 70 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей. Дополнительно было построено 245 метров кабельных эстакад – инженерные конструкции, используемые для прохода кабельных линий над препятствиями, отремонтировано – 750. Выполнен ремонт операторной НПС №4 ЛПДС «Салым».

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом – российского производства, характеризуется увеличенной скоростью обработки данных, обладает эргономичностью, обеспечивает высокий уровень контроля параметров механотехнологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры. Все это позволяет повысить надежность работы оборудования, обеспечить промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк.