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​Подведены итоги пожароопасного сезона в Тюменской области

За пожароопасный сезон – 2023 в Тюменской области зарегистрировано 222 лесных пожара

​Подведены итоги пожароопасного сезона в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

За пожароопасный сезон – 2023 в Тюменской области зарегистрировано 222 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составила 28 526,6 га. Однако установленное для региона максимальное значение допустимой площади лесных пожаров не превышено. Большинство пожаров удалось ликвидировать в первые сутки.

Такие данные были озвучена на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пожароопасного сезона – 2023 и подготовке к следующему сезону, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Пожароопасный сезон в регионе длился с 3 апреля по 27 октября. В этом году одновременно с началом пожсезона был объявлен особый противопожарный режим, он действовал до 26 июня. Были введены ограничения на посещение лесов гражданами. Усиленные патрули лесной охраны ежедневно следили за соблюдением запрета.

Эксперты назвали основные причины возникновения возгораний. Большая часть пожаров произошла по вине человека – 52,7 процента и от гроз – 22,9 процента.

Помимо лесных пожаров, было потушено 455 ландшафтных пожаров на площади 22,5 тысячи гектаров.

В течение этого года осуществлялось не только наземное и авиационное патрулирование, но и видеомониторинг пожарной опасности и лесных пожаров с помощью 50 видеокамер. В соответствии с решением губернатора в будущем сезоне их число увеличится до 104, что позволит охватить круглосуточным мониторингом 76 процентов площади земель лесного фонда.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 211, комментариев: 0
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