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​Названы самые востребованные среди тюменских подростков профессии

Тюменские подростки чаще всего работают курьерами и промоутерами

​Названы самые востребованные среди тюменских подростков профессии
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области за десять месяцев текущего года было трудоустроено более 21 тысячи школьников. Подростки могли найти подходящую вакансию самостоятельно на портале «Работа России» или получив консультацию в Центре занятости населения.

Служба занятости населения Тюменской области реализует программы по временному трудоустройству подростков уже более 20 лет. В этом году школьники чаще всего работали курьерами, промоутерами, помощниками копирайтера, администраторами на аттракционах, помощниками флориста, SMM-менеджерами, помощниками тренера и вожатого, аниматорами, сотрудниками пунктов выдачи заказов и официантами.

Как рассказали в региональном департаменте труда и занятости населения, трудоустройство подростков в свободное от учебы время является одним из приоритетных направлений службы занятости. Поэтому областной кадровый центр «Работа России» активно сотрудничает с работодателями.

На информационных встречах, которые регулярно проводят центры занятости, специалисты рассказывают о программе трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, о мерах поддержки и правилах охраны труда.

Работая во внеурочное время, подросток может получить заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда за полностью отработанный месяц. Кроме того, подросткам выплачивается материальная поддержка из средств органов службы занятости населения.


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15 ноября в 20:27, просмотров: 168, комментариев: 0
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      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#353 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#353 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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        }
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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