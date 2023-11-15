В Тюмени впервые состоялся региональный конкурс «Весна священная»

В Тюмени впервые прошел конкурс Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». 13 ноября в ДК «Нефтяник» состоялся региональный очный смотр-конкурс танцевальных коллективов Уральского федерального округа, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Учредителем национальной премии выступил Благотворительный фонд под руководством народной артистки России, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.

В конкурсном смотре принимали участие 20 коллективов из городов УФО. Тюмень представляли: академия танца «BALLET», учебный театр «Территория танца», хореографический ансамбль «Дети солнца» ДШИ «Гармония», ансамбль «Камелия», детская студия ГАНТ «Зори Тюмени» и ансамбль народного танца «Юность Сибири».

14 ноября состоялось награждение победителей конкурса, они приглашены в Москву на финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Лучшие коллективы получили уникальную возможность выступить на одной сцене с мастерами балета и артистами ведущих театров страны.

Победители смотра приняли участие в дневном благотворительном гала-спектакле «Русский балет». Вечером состоялся гала-спектакль «Русский балет навсегда». Зрители увидели фрагменты из самых значимых спектаклей репертуара «Русских сезонов» Дягилева, где ведущие партии исполнили звезды лучших российских театров.