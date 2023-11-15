16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,2570   EUR  97,7781  

Новости

Больше новостей
Запрет на пивные «наливайки» - это:
Комментировать
0
Госдума внесла закон о запрете пивных «наливаек». Это:
Комментировать
0
Ваша основная статья расходов:
Комментировать
0
Перед сном вы обычно...

читаете книгу 14.3%

смотрите телевизор 24.8%

читаете смартфон 48.6%

ничего из перечисленного 12.4%

Всего голосов: 105

Комментировать
0
Вы читаете книги?

Да, регулярно, бумажные 16.1%

Да, регулярно, электронные 10.8%

Да, регулярно, и те, и другие 12.9%

Читаю очень редко 38.7%

Нет 21.5%

Всего голосов: 93

Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюмени прошел конкурс Национальной премии «Весна священная»

В Тюмени впервые состоялся региональный конкурс «Весна священная»

​В Тюмени прошел конкурс Национальной премии «Весна священная»
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени впервые прошел конкурс Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». 13 ноября в ДК «Нефтяник» состоялся региональный очный смотр-конкурс танцевальных коллективов Уральского федерального округа, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Учредителем национальной премии выступил Благотворительный фонд под руководством народной артистки России, лауреата Государственной премии, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.

В конкурсном смотре принимали участие 20 коллективов из городов УФО. Тюмень представляли: академия танца «BALLET», учебный театр «Территория танца», хореографический ансамбль «Дети солнца» ДШИ «Гармония», ансамбль «Камелия», детская студия ГАНТ «Зори Тюмени» и ансамбль народного танца «Юность Сибири».

14 ноября состоялось награждение победителей конкурса, они приглашены в Москву на финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Лучшие коллективы получили уникальную возможность выступить на одной сцене с мастерами балета и артистами ведущих театров страны.

Победители смотра приняли участие в дневном благотворительном гала-спектакле «Русский балет». Вечером состоялся гала-спектакль «Русский балет навсегда». Зрители увидели фрагменты из самых значимых спектаклей репертуара «Русских сезонов» Дягилева, где ведущие партии исполнили звезды лучших российских театров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:33, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1699825492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1700420361"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "dc979acfd8474f946e1f91973b6d3781.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23sWma"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(86) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-13 02:44:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-19 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1699825492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1700420361"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "dc979acfd8474f946e1f91973b6d3781.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23sWma"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(86) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-13 02:44:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-19 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#368 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1699825492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1700420361"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LPlDCOJUs6YFJGhQTrBzVjpSc0eGgQ6VmqCkzUZjq6Np/jnpXNrbD+NarCayLJY7JkH5J4a+xPJAffnnOxbGqd97lO9GOfGVwnC7Lq45xJJMOcVnhaXgVKf/t6AAwFVz"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "dc979acfd8474f946e1f91973b6d3781.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23sWma"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(86) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-11-13 02:44:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-19 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#318 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 30299
  2. В 2024 году плата за ЖКУ в Югре может увеличиться почти на 10% 817
  3. ​Неволшебная палочка 719
  4. В Сургуте параллельно идет строительство сразу четырех школ 628
  5. ​Валентина Матвиенко и Наталья Комарова поздравили участниц программы «Женщина-лидер» с окончанием второго потока 619
  6. ​Сергей Шамрай: «Число участников интеллектуальных игр с каждым годом растет» 614
  7. Санврачи обнаружили некачественную воду в югорском поселке 576
  8. ​В Югре растет заболеваемость ОРВИ и ковидом 551
  9. ​В Югре завершается сбор проектов на окружной конкурс инициативного бюджетирования 521
  10. ​Югра готовится к реализации 24 госпрограмм на 2024-2026 годы 492
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 30299
  2. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 1896
  3. ​Вот вам праздник 1828
  4. С нового года в Югре увеличится стоимость проезда в общественном транспорте на 7% 1651
  5. ​Дома с многомиллионными долгами не оставили без тепла в Сургуте 1362
  6. ​Уплотнение застройки, новые правила для собачников и межевание микрорайона «А» – что будет на публичных слушаниях 1350
  7. ​Наталья Комарова съездила в гости к ЛУКОЙЛу и посетила IT-стойбище в Сургутском районе 1346
  8. ​Сбер впервые предложит предпринимателям бесплатный эквайринг на три месяца во время Зелёной недели для бизнеса 1274
  9. ​Депутаты Пыть-Яха вскоре определятся с новым главой города. На пост претендуют два человека 1270
  10. У перинатального центра Сургута установили теплую остановку 1238
  1. Нечеловеколюбивая тема 30714
  2. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 30299
  3. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 9026
  4. ​Проспект доктора Иванова 4353
  5. ​Ветер перемен 4244
  6. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 4065
  7. ​Кому платят больше всех в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3776
  8. ​Даешь дружины 3660
  9. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 3317
  10. «…Смелый казацкий острог» 3191

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика