​В Тюменской области прошел месячник «Белая трость»

В Тюменской области с 15 октября по 15 ноября проходит месячник «Белая трость», сообщает региональный департамент социального развития.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню белой трости, проходят в регионе ежегодно. Для незрячих и слабовидящих людей организуются конкурсы, концерты, экскурсии, выставки. Во всех местных организациях Всероссийского общества слепых проходят встречи, диалоговые площадки с представителями государственных органов власти, учреждений здравоохранения, образования, ЖКХ. Активисты организации выходят в школы с уроками добра.

В этом году месячник открыл IV Всероссийский конкурс чтения и письма по системе Брайля. В «Браилиаде» приняли участие 30 конкурсантов из разных регионов России, в том числе две команды из Тюменской области. Всех участников и гостей ждала также насыщенная культурная программа: экскурсия по Тюмени, музыкально-развлекательные конкурсы, выступление народных коллективов.

В течение месяца состоялось множество культурно-познавательных событий: выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов по зрению «Наши руки не для скуки», «Творение души и рук», выставки садоводов-любителей «Осенний вальс», «Веселый огород», «Фазенда», выезды на природу, коллективное посещение библиотек, театров, музеев, концертов.

Завершится месячник Областным конкурсом интеллектуально-развивающих игр «Жемчужина Сибири», который проходит с 12 по 15 ноября.