Тюменское предприятие получило патент на изобретение жаровой трубы

Тюменские предприятия, работающие в нефтегазовой отрасли, постоянно совершенствуют производства и внедряют новые научные разработки. Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, специалисты научно-производственного объединения «Базовое машиностроение» получили патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя.

«Такие трубы на территории России больше нигде не изготавливаются, они применяются при капитальном ремонте газотурбинных двигателей. При этом все комплектующие мы производим самостоятельно с использованием 3-D печати, что тоже достаточно инновационно для российских заводов», – говорит исполнительный директор НПО «Базовое машиностроение» Павел Гончаров.

Он также отмечает, что в основном российскими нефтегазовыми компаниями используется высокотехнологичное зарубежное оборудование и при выходе его из строя бывает трудно найти специалистов, способных его отремонтировать. Профессионалы из НПО «Базовое машиностроение» готовы занять эту нишу.

Ассоциация Нефтегазовый кластер помогает научно-производственному объединению взаимодействовать с предприятиями. При этом нужен партнёрский подход, когда можно корректировать решения и планы, считает директор по развитию ассоциации Александр Васильев.