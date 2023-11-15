Молодые управленцы Тюменской области отметились на федеральном уровне

150 молодых управленцев из более 50 регионов России приняли участие в XV Всероссийском съезде молодежных правительств. Тюменскую область представляли члены Студенческого совета региона – Мария Кунченко и Ирина Овчинникова, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

Участники в течение трех дней обменивались опытом, работали в интерактивных группах, участвовали в лекциях и тренингах, разбирали кейсы эффективности молодежной политики в России. На съезде выбрали членов координационного совета ассоциации молодежных правительств, а также подвели итоги ежегодного рейтинга молодежных правительств России.

Тюменская область уже второй год подряд вошла в пятерку лидеров среди российских регионов с сильным молодежным правительством.

Участница съезда Мария Кунченко отмечает: «От поездки остались лишь положительные впечатления и приятные воспоминания. Больше всего запомнились решения кейсов, дебаты «Приоритеты России», антикоррупционный крокодил и мастер-класс по снятию отпечатков пальцев: многое узнала и взяла на заметку. Горжусь тем, что мы попали в топ по России и подтвердили, что являемся сильным молодежным правительством. Уверена, мы движемся в правильном направлении».