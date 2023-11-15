В Тюменской области восстанавливают сельские дороги

В Тюменской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уделяется особое внимание дорогам опорной сети региона и трассам, которые связывают крупные населённые пункты и районные центры.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, в этом сезоне выполнен ремонт трёх участков общей протяжённостью почти 11 км на автомобильной дороге Абатское-Викулово.

Дорожные службы уложили более 58 тысяч кв. метров асфальтобетона, выровняли обочины и нанесли новую разметку. 5 км дорожного покрытия восстановлено возле районного центра в Абатском районе – ремонтные работы проведены на участке от федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск до д. Кареглазова. Ещё 3 км дороги отремонтировано около д. Челнокова. В нормативное состояние приведен также 3-километровый участок дороги возле с. Чуртан в Викуловском районе.

Отметим, что на данной дороге в прошлом году было отремонтировано 6 км покрытия на подъезде к д. Челнокова. А в следующем году планируется восстановить ещё 5,5 км дороги между сёлами Быструха и Ощепково.

Таким образом, за три года будет обновлена четверть всей дороги между районными центрами. Сельские жители получат возможность добираться до административных центров районов и федеральной трассы по безопасной качественной дороге.