В Тюмени состоялся предпремьерный показ художественного фильма «Папаша в бегах». Съемочную группу и гостей кинокартины в ДК «Нефтяник» поздравил губернатор Александр Моор.

«Сегодня можно точно сказать, что выбранный курс на поддержку молодежных инициатив и создание инфраструктуры для самореализации молодых людей оказался правильным и, главное – результативным», – сказал глава региона.

Комедийная приключенческая мелодрама «Папаша в бегах» снята молодым тюменским режиссером Алексеем Южаковым преимущественно на территории Тюменской области, при этом и большая часть команды проекта состоит из жителей региона. Фильм получил поддержку Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, бизнес-структур.

Как отметил губернатор, в Тюменской области работает отлаженная система поддержки молодежных сообществ совершенно разных направлений. В 2017 году областное правительство поддержало инициативу молодых тюменцев по развитию регионального медиа и кино. За семь лет с участием профессионалов федерального уровня в регионе проведены сотни образовательных проектов. Финалом этой работы стал выход полнометражной картины.

Александр Моор уверен, что региональное кино займет достойное место в отечественном кинопрокате, так как оно рассказывают о нас и несет в себе наши национальные ценности.

13 ноября в Москве состоится премьера тюменского фильма «Папаша в бегах», а с 16 ноября стартует массовый показ кинокартины в 1 300 кинотеатрах страны.