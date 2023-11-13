Многодетные семьи Тюменской области продолжают получать бесплатно земельные участки

С начала 2023 года в Тюменской области 1362 семьям были переданы бесплатные земельные участки. 94 семьи выбрали социальную выплату взамен участка. Об этом сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Возможность получить бесплатный земельный участок у многодетных семей Тюменской области появилась с 2011 года. Всего за это время выдано 12 280 участков. С 2020 года семьи могут выбрать альтернативную целевую выплату, ее получила 531 семья.

Чтобы претендовать на одну из форм поддержки, многодетная семья должна быть включена в очередь на бесплатное получение земельного участка. Для этого необходимо одновременно соответствовать определенным условиям.

Родители (или усыновители) трех и более детей должны проживать на территории Тюменской области (включая проживание на территории ЯМАО или ХМАО - Югры) не менее 5 лет. На момент подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка многодетная семья должна проживать в Тюменской области.

Необходимым условием является также то, что ранее данной многодетной семье земельный участок бесплатно не предоставлялся. При этом многодетная семья (либо один из членов семьи) должна состоять на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Программа работает в рамках нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».