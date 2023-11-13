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​Александр Моор рассказал о позитивных демографических показателях в Тюменской области

В Тюменской области растет количество семей с детьми

​Александр Моор рассказал о позитивных демографических показателях в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Совете Федерации РФ прошли парламентские слушания «Актуальные решения по поддержке рождаемости: семейная политика». Выступая с докладом, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что и на федеральном, и на региональном уровнях должен действовать простой и понятный принцип: «чем больше детей в семье – тем больше поддержка».

Глава региона рассказал, что для достижения позитивных демографических показателей в Тюменской области применяется комплексный подход. Так, на первого и третьего ребенка выдается региональный материнский капитал, предусмотрены дополнительные социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям, лечение бесплодия, профилактика прерываний беременности.

В Тюменской области растет количество семей с детьми – сейчас их свыше 264 тысяч. За последние пять лет более чем на треть (до 36,6 тысяч) увеличилось число многодетных семей.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, позитивный опыт Тюменской области должен быть использован в других регионах страны. Она выступила с инициативой направить президенту Владимиру Путину предложение об объявлении в Российской Федерации Года семьи, а также о разработке комплексного документа – Национальной стратегии действий в интересах семей.

Комментируя итоги заседания, Александр Моор сказал, что его радуют демографические показатели региона: «Семьи с ребятишками и впредь смогут рассчитывать на нашу помощь. Ведь дети – залог успешного будущего России».


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Сегодня в 15:15, просмотров: 90, комментариев: 0
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